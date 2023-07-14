В России задержан экс-полковник ФСБ, отвечавший за Telegram-каналы: все подробности

Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков задержан полицейскими в Москве. По предварительной информации, его подозревают в вымогательстве.

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Об этом сообщили росСМИ. На данный момент Поляков находится на допросе, его процессуальный статус неизвестен.

Ряд российских СМИ сообщили, что Поляков является админом Telegram-каналов "Кремлевская прачка", "Силовики", "Brief" и "Незыгарь".

Спецслужбы РФ подозревают Полякова в вымогательстве у политиков и бизнесменов. Он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве, сейчас идет допрос.

Отметим, что Михаил Поляков ранее работал в службе по защите конституционного строя УФСБ по Москве и МО.

"Примечательно также и то, что все заказные статьи на дискредитацию действующего гендиректора "Роскосмос" Юрия Борисова, Дмитрий Рогозин делал на канале "Кремлевская прачка". Потом статьи резко выходить перестали", – заявили в росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице государства-террориста Москве задержали военнослужащего, который кричал "Слава Украине". Проукраинские лозунги он скандировал с крыши здания вместе с другом. Инцидент произошел 1 июля недалеко от высотки на Кудринской площади.

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