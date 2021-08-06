В России вынесли приговор соратнику Навального. Все подробности дела

Преображенский районный суд Москвы приговорил российского оппозиционера Николая Ляскина к одному году ограничения свободы и ночному домашнему аресту. В последние годы Ляскин активно занимался оппозиционной деятельностью, работал политологом и экономическим экспертом в штабе Алексея Навального.

Об этом сам осужденный рассказал у себя в Twitter. Ляскин предстал перед российским судом за так называемые призывы к участию в массовых митингах, при этом нарушая санитарно-эпидемиологические нормы, чем подвергал москвичей опасности заражения коронавирусом.

"Суд назначил ограничение свободы сроком на один год. Нельзя покидать жилище с 22:00 до 6:00. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и области", – написал оппозиционер.

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Отметим, что прокурор по "санитарному делу" Ляскина просил для него два года ограничения свободы. Таким образом, судья частично удовлетворил требования прокурора.

"Санитарное дело" – уголовный процесс, возбужденный против 10 сторонников Алексея Навального после массовых акций протестов 23 января 2021 года в его поддержку. Кроме того, во время митингов были задержаны несколько тысяч человек по всем регионам России, где они проходили, а также сотни человек жаловались на жестокое обращения и избиения силовиками.

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