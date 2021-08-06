В России вынесли приговор соратнику Навального. Все подробности дела

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Новости России
2 минуты
50
В России вынесли приговор соратнику Навального. Все подробности дела

Преображенский районный суд Москвы приговорил российского оппозиционера Николая Ляскина к одному году ограничения свободы и ночному домашнему аресту. В последние годы Ляскин активно занимался оппозиционной деятельностью, работал политологом и экономическим экспертом в штабе Алексея Навального.

Об этом сам осужденный рассказал у себя в Twitter. Ляскин предстал перед российским судом за так называемые призывы к участию в массовых митингах, при этом нарушая санитарно-эпидемиологические нормы, чем подвергал москвичей опасности заражения коронавирусом.

"Суд назначил ограничение свободы сроком на один год. Нельзя покидать жилище с 22:00 до 6:00. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и области", – написал оппозиционер.

Видео дня

Отметим, что прокурор по "санитарному делу" Ляскина просил для него два года ограничения свободы. Таким образом, судья частично удовлетворил требования прокурора.

Мера пресечения для оппозиционера.

"Санитарное дело" – уголовный процесс, возбужденный против 10 сторонников Алексея Навального после массовых акций протестов 23 января 2021 года в его поддержку. Кроме того, во время митингов были задержаны несколько тысяч человек по всем регионам России, где они проходили, а также сотни человек жаловались на жестокое обращения и избиения силовиками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 января Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву после длительного лечения из-за отравления отравляющим веществом "Новичок" и сотрудники полиции задержали его прямо в аэропорту "Шереметьево".

  • Это породило повод для его сторонников объявить акции в поддержку лидера оппозиции по всей России, однако еще накануне их проведения потенциальных участников стали задерживать и возбуждать уголовные дела.

  • Самого Навального приговорили к 3,5 годам колонии, а также штрафу в пользу государства размером 0,5 миллиона рублей. Политика обвинили в несоблюдении условий испытательного срока по приговору от 2014 года, поскольку находясь на лечении в немецкой клинике, он не мог регулярно отмечаться у участкового.

РоссияМосквакарантинпротесты в МосквеАлексей Навальный