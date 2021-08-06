В России вынесли приговор соратнику Навального. Все подробности дела
Преображенский районный суд Москвы приговорил российского оппозиционера Николая Ляскина к одному году ограничения свободы и ночному домашнему аресту. В последние годы Ляскин активно занимался оппозиционной деятельностью, работал политологом и экономическим экспертом в штабе Алексея Навального.
Об этом сам осужденный рассказал у себя в Twitter. Ляскин предстал перед российским судом за так называемые призывы к участию в массовых митингах, при этом нарушая санитарно-эпидемиологические нормы, чем подвергал москвичей опасности заражения коронавирусом.
"Суд назначил ограничение свободы сроком на один год. Нельзя покидать жилище с 22:00 до 6:00. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и области", – написал оппозиционер.
Отметим, что прокурор по "санитарному делу" Ляскина просил для него два года ограничения свободы. Таким образом, судья частично удовлетворил требования прокурора.
"Санитарное дело" – уголовный процесс, возбужденный против 10 сторонников Алексея Навального после массовых акций протестов 23 января 2021 года в его поддержку. Кроме того, во время митингов были задержаны несколько тысяч человек по всем регионам России, где они проходили, а также сотни человек жаловались на жестокое обращения и избиения силовиками.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 января Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву после длительного лечения из-за отравления отравляющим веществом "Новичок" и сотрудники полиции задержали его прямо в аэропорту "Шереметьево".
Это породило повод для его сторонников объявить акции в поддержку лидера оппозиции по всей России, однако еще накануне их проведения потенциальных участников стали задерживать и возбуждать уголовные дела.
Самого Навального приговорили к 3,5 годам колонии, а также штрафу в пользу государства размером 0,5 миллиона рублей. Политика обвинили в несоблюдении условий испытательного срока по приговору от 2014 года, поскольку находясь на лечении в немецкой клинике, он не мог регулярно отмечаться у участкового.