В России возобновили риторику о 'незаконности' распада Советского Союза: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Российские власти возобновляют свою многолетнюю риторику, отрицающую законность распада Советского Союза в 1991 году. Возможно, они делают это для того, чтобы лишить Украину и Беларусь суверенитета и независимости в будущем.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там назвали причину й цель властей страны-агрессора.

Так, глава комитета государственной думы РФ по защите семьи, отцовства, материнства и детства, а также член центрального комитета коммунистической партии РФ Нина Останина 22 мая заявила, что российские депутаты готовы поднять вопрос о предполагаемой незаконности распада Советского Союза.

Она согласилась с утверждением советника российского диктатора Антона Кобякова от 21 мая о том, что учредительный орган СССР не участвовал в его роспуске и что, следовательно, "Советский Союз юридически все еще существует".

Также Останина утверждала, якобы роспуск Советского Союза был незаконным, поскольку "никто не давал полномочий" тогдашним главе беларусского парламента Станиславу Шушкевичу, президенту РСФСР Борису Ельцину и президенту Украины Леониду Кравчуку подписывать Беловежские соглашения в декабре 1991 года. Хотя это международно признанный документ, в котором советские республики Украина, Россия и Беларусь согласились распустить СССР.

"Российские власти периодически возрождают ложные нарративы о незаконности распада Советского Союза и призывы к его восстановлению по крайней мере с 2014 года. Они продвигали эти информационные усилия в 2021 и 2023 годах. Так Кремль продолжает свои стратегические усилия по фактическому присоединению Беларуси через рамки Союзного государства РФ и РБ и последовательно отрицает суверенитет Украины", – отметили в ISW.

По словам аналитиков, российские официальные лица, включая диктатора Владимира Путина и главу следственного комитета Александра Бастрыкина, часто ссылаются на "доктрину троицы" – идеологическую концепцию, предполагающую, что русские, беларусы и украинцы являются "триединым" и "насильственно разделенным" народом.

Предполагается, что Кремль может поручать должностным лицам более низкого уровня вновь внедрить нарратив о якобы незаконном роспуске Советского Союза в российское информационное пространство, чтобы создать условия для того. В частности, чтобы он отозвал свое признание Украины и Беларуси как независимых государств в будущем и призвал к созданию "единого российского, беларусского и украинского государства".

"Российские официальные лица не отреагировали на прошлые призывы к восстановлению Советского Союза, и последняя итерация этой информационной кампании также вряд ли будет иметь какие-либо краткосрочные последствия", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в России продолжают на высоком уровне отрицать легитимность украинских властей и конституции, а также суверенитет Украины. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о незаинтересованности Кремля в переговорах и любом завершении войны, кроме как путем капитуляции Киева.

