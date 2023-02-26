В России военный врач отказался ехать на войну в Украину и уволился: теперь его хотят судить

В России 24-летний военный медик Денис Васильев отказался ехать на войну в Украину. По его словам, это ему не позволяют сделать личные убеждения.

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Из-за этого против выпускника военно-медицинской академии возбудили уголовное дело о невыполнении военного приказа в период мобилизации. Об этом сообщает издание "Север.Реалии".

Россиянин заявил, что выбрал именно военно-медицинскую академию из-за того, что "там дают отличное медицинское образование". Сразу же после окончания учебы летом 2022 года его отправили на службу в одной из воинских частей Северного флота, а уже в начале осени командование приказало ему ехать на войну в Украину.

Адвокат медика утверждает, что он отказался по личным убеждениям, считая себя не готовым участвовать в боевых действиях по своим моральным качествам. После первого отказа на него составили протокол о грубом дисциплинарном проступке, а позже издали приказ о "дисциплинарном наказании" и уволили с военной службы за нарушение условий контракта.

Однако почти сразу медика в очередной раз заставили ехать на войну, аргументируя это "частичной" мобилизацией. Документы об отказе военного врача направиться в Украину командование части направило в военную прокуратуру, где против него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит три года тюрьмы.

Напомним, мобилизованные для войны в Украине россияне из Иркутской области жалуются президенту РФ Владимиру Путину на беззаконие военных командиров и просят помощи. Они утверждают, что их "бросают на убой" со словами "идите и сдохните".

Ранее сообщалось, что вблизи села Макеевка Сватовского района Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Из 570 человек выжил только 41, из которых 12 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, с середины октября Россия перебросила в Украину несколько тысяч новомобилизованных резервистов. Несмотря на плохое оснащение и вооружение неработающими автоматами 1950-х годов, их сразу же бросили на передовую. Многие поехали в Украину вообще без оружия и погибли в первые же дни пребывания на войне.

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