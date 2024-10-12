В России установят еще один памятник Сталину: власть оправдывается "запросом общественности". Фото и видео
Власти российской Вологды решили установить в городе памятник Иосифу Джугашвили (Сталину). Ранее в городе, в доме, где Сталин жил в ссылке (с декабря 1911 по февраль 1912 года) создали музей этого тирана. Теперь на территории музея будет и памятник Сталину.
Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, памятник создается по "запросу со стороны общественности".
"Мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, уважать и гордиться ею, потому что наша история – это единственная и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа", – отметил Филимонов в сети.
Он также добавил, что работы по изготовлению монумента уже близятся к завершению, и показал видео.
Несмотря на слова о "запросе со стороны общественности", мнение самой общественности Филимонов игнорирует. В сети под сообщением о своем решении он предупредил, что любые комментарии, не соответствующие его личному "видению истории", будут удаляться.
Георгий Филимонов известен далеко за пределами Вологодской области – но не за "достижения" на должности. Прежде всего в РФ он считается одним из самых ярых сторонников сталинизма. В его кабинете множество портретов Сталина, Лаврентия Берии, Феликса Дзержинского и даже Мао Цзэдуна.
Причем Сталина даже больше, чем портретов Путина.
А на одной из таких картин Сталин жмет руку самому Филимонову.
Как отмечает российская редакция "Радио Свобода", по данным на 2023 год (позднейшей информации нет), в РФ было установлено 110 памятников Сталину. Из них 95 были установлены во времена правления Путина, а темпы установки памятников удвоились после оккупации Крыма в 2014 году.
Как сообщал OBOZ.UA, "знатоки истории" в РФ считают, что Сталин, несмотря на свою власть и влияние, жил довольно бедно, ходил все время в одной и той же одежде и вообще не имел денег. Однако на самом деле его состояние было огромным и он вовсе не стеснялся их тратить. О чем умалчиват новейшая российская история, читайте здесь.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!