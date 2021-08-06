В России украли украинский мем о бабушке и коте. Фото

В России появилась наклейка с украинским мемом о бабушке, которая "переписала дом на кота, когда узнала, что внук голосовал за Партию регионов". В их варианте "внук лишился наследства" за поддержку "Единой России".

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook российский левый политик Сергей Удальцов. Где именно размещена наклейка, не уточняется (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В России с 17 по 19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной думы.

На пост Удальцова отреагировал Аркадий Бабченко, который до 2017 года был в РФ журналистом, а сейчас живет и работает в Украине.

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"Б**дь, они даже это сп**дили. Скажите кто-нибудь сталинисту Удальцову, что ли… Выплюни бандеровскую бяку, Сережа! А то каждый раз в Ростове обижается один Янукович", – написал он в соцсети.

Отметим, что билборд с фразой "Узнала, что внук голосовал за регионы, переписала дом на кота" впервые появился в Днепродзержинске (позднее был переименован в Каменское) в 2012 году. На нем была изображена бабушка с котом. Правда провисел он недолго.

Впоследствии это стало мемом в Украине, автора объявили в розыск (хотя в тогдашней милиции отрицали политическое преследование), а владелица рекламной площадки после "разговора с чиновником" попала в реанимацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Либерально-демократическая партия РФ, лидером которой является Владимир Жириновский, выдвинула на выборы в Орловской области неонациста Антона Раевского. Кандидат от партии скандального политика открыто называет себя сторонником идей Гитлера и успел повоевать на Донбассе на стороне пророссийских террористов.