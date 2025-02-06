В России убили экс-мэра Самары и его жену: полиция подозревает внучку, более месяца отвечавшую с их телефонов. Фото

В Самарской области РФ был убит бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья. По подозрению в этом преступлении задержана внучка Тарховых Екатерина Бельская.

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Об этом сообщают паблики Самары; официальной информации об убийстве супругов Тарховых нет. Также нет единственной версии убийства.

По предварительным данным, супруги были убиты более месяца назад. Согласно информации от источников в правоохранительных органах, Виктора и Екатерину либо застрелили, либо забили до смерти. Тела убитых до сих пор не найдены; предполагается, что убийцы их вынесли из квартиры в больших пластиковых емкостях, ранее приобретенных Екатериной Бельской.

Исчезновение супругов целый месяц не замечали, потому что телефоны убитых были в сети, и с них отвечали на сообщения. Один из бывших заместителей Тархова 31 декабря поздравил начальника с Новым годом, а уже три дня спустя попытался поздравить его с днем рождения. Но, по его словам, телефон Тархова сбрасывал все звонки и только отвечал, что не может говорить. Только после этого бывший подчиненный чиновник обратился в полицию.

На записях с камер наблюдения в доме, где жили Тархов с супругой, российские правоохранители увидели, как еще в начале декабря супруги зашли к себе в квартиру, но больше оттуда не выходили. При этом в ту же квартиру за это время несколько раз приходила их 29-летняя внучка. Из квартиры Катя выходила с большими пакетами.

Считается, что в паетах внука выносила вещи убитых, которые она пыталась продать. Достоверно известно пока только о продаже коллекции икон. Также девушка попыталась продать авто дедушки, но потенциальные покупатели отказывались его покупать из-за "сомнительных подписей" на поддельных документах.

Российские следователи возбудили уголовное дело 3 февраля, в тот же день Екатерина Бельская была доставлена на допрос, а затем и арестована. Известно, что девочка на допросах молчит.

Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 годы. Его дочь Людмила была приговорена к 7 годам лишения свободы за вымогательство (женщина требовала с местного депутата 200 миллионов рублей), она полностью отбыла наказание, а после освобождения жила с дочерью отдельно от родителей.

Недавно дочь и внучка Тарховых остались без квартиры из-за долга в семь миллионов рублей.

Бывший мэр Самары до этого пережил по меньшей мере два покушения на свою жизнь. Впервые его пытались убить осенью 1994 года. Тогда Виктор Тархов занимал должность директора нефтеперерабатывающего завода и вице-президента главного нефтяного предприятия РФ ЮКОС. Его служебный Jeep был заминирован, но машина взорвалась, когда в ней никого не было.

Аналогичное покушение Виктор Тархов пережил осенью 2006 года. Машина тогда уже кандидата на должность мэра Самары также была заминирована, и она также взорвалась, когда в ней не было людей.

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