В России сразу после вертолета разбился истребитель. Видео

В Брянской области РФ сообщили о крушении военного истребителя Су-34. Перед этим в этом же регионе заявляли о сбитии военного вертолета.

Видео дня

Об этом пишут российские пропагандисты.

"Су-34 разбился в Брянской области", — заявили пропагандисты ТАСС. Они уверяют, что обломки самолета упали недалеко от границы с Украиной, судьба пилотов неизвестна.

В сети появилось видео с обломками истребителя, догорающими в лесополосе.

Также российские пропагандисты показали момент сбития военного самолета ВС РФ.

"Судя по видео, самолёт поражён зенитной ракетой с мощной боевой частью, планёр разрушен и Су-34 отвесно падает. В случае попадания ракеты переносного зенитно-ракетного комплекса в двухдвигательную машину характер повреждений был бы иной. Российский самолёт и вертолеты, очевидно, сбиты зенитными ракетами дальнего действия. Остаётся выяснить кем - в истории войны были неоднократные случаи уничтожения своих самолетов своими системами ПВО", – прокомментировал видео журналист Юрий Бутусов.

О том, что до падению Су-34 РФ потеряла два вертолета, пишет и прокремлевский паблик "Рыбарь". Впрочем, достоверная ли это информация, или место имела путаница, пока точно неизвестно.

Новость дополняется.