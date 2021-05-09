В России собрались построить Сталин-центр: заложен первый камень

В российском городе Бор в Нижегородской области собрались построить Сталин-центр — музей Сталина и советской эпохи в целом. На месте уже заложили первый камень.

Как сообщает РБК, об этом рассказал первый секретарь комитета нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров, пояснив, что такой объект станет своего рода антиподом екатеринбургского Ельцин-центра.

"Сталин-центр — музей созидательной эпохи нашего государства, а Ельцин-центр – музей, демонстрирующий разрушение того, что было создано в советский период истории", – отметил он.

Егоров подчеркнул, что закладку первого камня приурочили ко Дню победы. Кроме того, по его словам, музей должен стать центром патриотизма "в лучшем смысле этого слова", а также "противодействовать фальсификациям советского периода истории Великой Отечественной войны".

Чиновник выразил надежду, что в будущем Сталин-центре, кроме музейных экспонатов, будут проводить семинары, дискуссионные клубы, круглые столы, посвященные советской истории.

Отметим, в июне 2020 года в городе Бор был поставлен памятник Сталину, который по документам провели как садовую фигуру из-за противодействия местных властей. Проведшая проверку полиция нарушений в ее установке не нашла.

Также, историк в России заявил, что Сталин готовился "вонзить топор в спину" нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру в стремлении расширить свою власть. По словам Марка Солонина, советский лидер не мог думать ни о чем другом, кроме географического распространения своих полномочий.

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