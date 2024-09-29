В России ряженые 'ахматовцы' клянчили деньги и продавали ворованные генераторы: их задержали. Видео

В Белгородской области группа мошенников ромской национальности клянчила у россиян деньги, представляясь военнослужащими из подразделения "Ахмат" под предлогом проблем с обеспечением. Самозванные "ахматовцы" также приторговывали краденными вещами, в частности генераторами, а также строительной техникой.

Видео дня

Семерых аферистов задержали, у них конфисковали семь автомобилей. Об ушлых "ахматовцах" рассказал российский пропагандист Поздняков.

"Сегодня в Старом Осколе Белгородской области задержали банду цыган и прочих семьянинов, которые решили обмануть местных жителей, выдавая себя за военнослужащих, делая акцент на службу в спецназе "Ахмат". Банда клянчила у населения деньги, продавала украденные вещи под предлогом нехватки денег от командования рядом с ТЦ города, на трассах и по частному сектору", – возмутился пропагандист.

На обнародованных им кадрах задержанные мошенники называют себя "цыганами" и заявляют, что в Белгородскую область приехали из Ставропольского края. Они признаются, что в течение "недель двух-трех" продавали местным генераторы (как следует из поста пропагандиста – краденные). Чтобы "бизнес" шел лучше, "бизнесмены" обзавелись кепками с символикой "Ахмата" и Z, и одевались в камуфляж.

Представлялись они "ахматовцами" – что вполне понятно. Ведь, как показала практика и разграбленные кадыровцами магазины и салоны сотовой связи в Курской области, вояки из "Ахмата" тоже небезразличны ко всему, что "плохо лежит" или никем не охраняется. Впрочем, признались задержанные, сами они к "спецназу" Рамзана Кадырова не имеют отношения.

Сами кадыровцы, которых, как и их "косплееров", видят преимущественно в тылу, а не на передовой, подобной наглости не стерпели – и лично приехали задерживать мошенников.

"Их выследили волонтёры, после чего вызвали настоящий спецназ "Ахмат" из Белгорода. По итогу были задержаны 7 человек и конфисковано 7 автомобилей. Задержанных и конфискованное имущество передали сотрудникам Росгвардии", – похвастался Поздняков.

На видео снимавшие его российские силовики также не удержались, чтобы не пристыдить мошенников, что они "позорят пацанов, которые на фронте". сами при этом "отсиживаясь в тылу" и "жируя" – на что ромы с готовностью согласились, что им, мол, очень "стыдно".

Напомним, ранее OBOZ.UA публиковал рассказ оккупанта, который пожаловался на казни командирами РФ своих подчиненных. В России такие расправы называют "обнулением".

Убивают военнослужащих армии страны-агрессора за различные проступки, а после этого их чаще всего объявляют пропавшими без вести.