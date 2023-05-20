В России пригрозили Западу "колоссальными рисками" из-за F-16 для Украины

Представителям страны-агрессора не понравилась, что Запад собирается предоставить Украине самолеты F-16, и в ход пошли традиционные для пропаганды угрозы об "эскалации". Замглавы МИД РФ Александр Грушко попытался припугнуть "противников", заявив, что Москва "будет учитывать их намерение" касательно многоцелевых американских истребителей.

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"Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих", – заявил так называемый дипломат 20 мая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике России. Его слова процитировали главные пропагандистские СМИ страны-террориста.

Какие именно риски он имеет ввиду, представитель российского министерства уточнять не стал.

"В любом случае это будет учитываться во всех наших планах", – добавил Грушко. Россиянин утверждает, что у его государства "есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей".

Напомним: в Соединенных Штатах Америки заявили, что поддержат усилия союзников по обучению украинских пилотов управлять самолетами четвертого поколения (в том числе F-16). Учеба летчиков, скорее всего, будет происходить в Европе.

Как писал OBOZREVATEL:

– В "коалиции истребителей" в настоящее время Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия, Дания, Португалия и Франция.

– Сроки, когда Киев сможет получить современные военные самолеты, как и то, сколько и какие государства их дадут, остаются туманными.

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