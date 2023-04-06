В России при странных обстоятельствах умер очередной топ-менеджер, который был соратником Путина по партии

В России при довольно странных обстоятельствах умер очередной топ-менеджер, который был соратником президента РФ Владимира Путина по партии "Единая Россия" Игорь Шкурко. Он скончался в СИЗО Якутска. По словам силовиков, причиной стало самоубийство.

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Об этом сообщает Telegram-канал BILD на русском. Шкурко был первым замгендиректора и главным инженером "Якутскэнерго". Управление ФСИН заявило, что мужчина умер еще 4 апреля.

30 марта 2023 года Шкурко задержали по подозрению в получении взятки размером в несколько сотен тысяч рублей и уже на следующий день отправили в изолятор. После этого партия поспешила приостановить его членство.

"В камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено", – сказано в пресс-релизе.

Сам Шкурко свою вину отрицал и даже обжаловал задержание прямо перед своей гибелью, 3 апреля. Но в Следственном комитете комментировать случившееся отказались, а "Якутскэнерго" проигнорировало официальные запросы от СМИ.

Шкурко было 49 лет. Он был женат и воспитывал двух сыновей.

К слову, с начала вторжения в Украину началась целая серия загадочных смертей российских высокопоставленных менеджеров и бизнесменов. Издания The Sun заявило, что таких случаев по меньшей мере уже 40.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году мертвым в своем загородном доме обнаружен уже пятый чиновник, тесно связанный с главными газовыми компаниями РФ. Главной причиной смерти главы компании-подрядчика российского "Газпрома" Юрия Воронова традиционно назвали "самоубийство".