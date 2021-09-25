Власть должна сделать из этих выборов один важный вывод. Оппозиция не нужна никакая. Не только Навальный — а вообще никто не нужен. У серого не должно быть никаких оттенков, кроме цвета асфальта.

Мы сейчас наблюдаем отчасти удивительную картинку: коммунистов реально прессуют. Ходят по домам, грозят ответственностью за прошлую и будущую акции, пугают блокировкой сайта и не за горами прямо посадки и кандалы. И это коммунисты! Которые 30 лет изображают в Думе защитников народа, а у самих уже лица опухли от казенной осетрины, а на депутатские зарплаты верных ленинцев рабочий класс неплохо жил бы не месяц, а полгода точно.

Видео дня

Но на волне протестов, при поддержке Умного голосования КПРФ в реальности получила процентов немногим меньше, чем партия власти. И заиграл румянец на щеках, загорелись глаза азартом — спина зюгановцев распрямилась, хотя сам Геннадий Андреевич предпочел бы, конечно, не рисковать и до конца жизни травить байки, какой бы рай он тут построил, если бы пришел к власти. Просто шансов к ней придти не было никаких, и потому лапшу можно было вешать любую.

И вдруг — пожалуйста! За нами народ, голоса людей украли, сплотимся, не позволим, добьемся. И этот принцип работает не только на коммунистах. Вы помните, как на волне протестов зимы 2011-2012 в Думе — прямо в зале заседаний — депутаты устроили бунт, а мироновцы нацепили белые ленты! Мироновцы! Белые ленты! Показалось им, что ветер переменится, весы вот-вот качнутся и оковы тяжкие падут — и попробовали оседлать волну эти профессиональные флюгера.

Таким образом, было еще тогда доказано, что даже самые незначительные, никчемные и бестолковые пешки способны рвануть в ферзи, если случай представится. Вот в пятницу, кстати, 10 лет, как Медведев покорно вернул кресло Путину и тем Дмитрий Анатолич уникален. Безропотно отдал большую власть.

Коммунисты, значит, не такие. Готовы побороться! Так что если они не угомонятся, не одумаются — придется их поколошматить. Причем, не исключено, что колошматить станут в прямом смысле. Это было бы символично и иронично, если бы компартию запретили. А Путин сделал то, что не сделал Ельцин и не сделали самые либеральные наши либералы 90-х.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.