В России похвастались ракетными ударами по Одессе, в результате которых погибли мирные жители

Российское Минобороны уже прокомментировало очередное военное преступление, совершенное по его приказу в Одессе. По убеждению захватчиков, удар снарядами по спальным районам "уничтожил места сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников".

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Циничную позицию кремлевского ведомства передают пропагандистские СМИ. Представители государства-террориста нагло хвастаются тем, насколько метко они стреляют.

"Ночью были нанесены удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, складам боеприпасов и военной техники. Все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута", – указано в сообщении.

Напомним, что в ночь на 14 июня российская армия атаковала крылатыми ракетами Одессу. В городе прогремели взрывы, три человека погибли и еще 13 получили ранения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Силах обороны пояснили увеличение частоты обстрелов тыловых районов Украины со стороны РФ. Это обусловлено необходимостью врага передислоцироваться под напором ВСУ.

"При этом активность вражеских более дальних атак направлена как раз на те тыловые регионы, которые, по пониманию врага, должны быть зоной снабжения ресурсами для линии фронта", – сказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк