В России похвастались отправкой на войну против Украины 10 тыс. мигрантов: назвали это 'новой фишкой'

Глава Следственного комитета страны-агрессора РФ Александр Бастрыкин заявил об успешной вербовке мигрантов в ряды путинской армии. Из 30 тысяч человек, которых припугнули "законом", примерно 10 тысяч человек отправили на войну против Украины.

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Российский чиновник назвал это новой "фишкой" Кремля, из-за которой часть мигрантов выехала из РФ. Об этом сообщает "Настоящее время" – русскоязычный телеканал с редакцией в Праге (проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

"Мы нашли знаете такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать РФ. В чем эта фишка заключается? Мы стали реализовывать положения Конституции и законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в "СВО", – заявил Бастрыкин.

Он рассказал, что в России уже "отловили более 30 тысяч [мигрантов], получивших гражданство", поставили всех на воинский учет и уже порядка 10 тысяч из них отправили на фронт: якобы не на поле боя, а в тыл.

Предугадывая вопрос пропагандистов, зачем они там нужны, глава российского Следкома заявил: "рыть окопы и сооружать укрепления".

"Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти укрепления строят", – утверждал россиянин.

Еще в октябре прошло года именно Бастрыкин предложил лишать мигрантов, получивших российский паспорт, гражданства, если они не желают принимать участие в войне против Украины.

По данным "Нашего времени", после этого в стране-агрессоре участились случаи рейдов на мигрантов с российским гражданством. Силовики задерживали их и ставили на воинский учет. Уже в декабре 2023-го начали появляться сообщения о том, что таких людей лишают гражданства РФ "за уклонение от воинского учета".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Северная Корея собралась направить военные "строительные и инженерные силы" на временно оккупированную территорию Украины. Они якобы будут участвовать в так называемых восстановительных работах в захваченных войсками РФ районах Донецкой области уже с июля 2024 года.

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