Что ж, возвращение к историческим истокам, я имею в виду азиатское происхождение московии, не совсем плохо, тем более, что россияне так и не смогли социализироваться в европейском мире.

Далее текст на языке оригинала.

Ось це, намагання отримати європейську нішу, європейське "минуле" й європейське "обличчя" й стало причиною постійної агресії відносно європейських країн: України, країн Балтії, Польщі, Чехії, Німеччини.

Згадайте, як радянський союз прагнув натягти на себе одяг цивілізації, окупувавши Україну та країни Балтії, постійно помічаючи територію Болгарії (до речі, багато хто з росіян впевнений, що Болгарія входила у склад срср, як й Польща), Чехословакії, Польщі та Угорщини.

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Без союзу з Україною російська федерація – це азіатщина. Це московський улус й орда. Навіть самі росіяни визнають, що їх коріння це азіатчина, але вперто називають усе "русским". Інколи це виглядає, як відбілення шкіри, коли людина соромиться свого африканського походження.

Але коріння рветься назовні, тому росіянам важкувато вдавати з себе європейців, бо менталітет, поводження у суспільстві вказують, що це більше неандертальська орда, ніж суспільство. Щоб утримати баланс між імперським великоскрепієм та ордою, росіяни вдаються до хитрощів. Чингіз-хана на росії назвали Георгієм Даниловичем Чингізханом, великим руським, засновником землі російської.

Це навіть взаконили у "історії" та виставили це у музеї. Щоб пересічні вросійчики не кидалися на мультикультурних руських, бо це їх праотці, монголи, татари, якути, буряти.

У Республіці Тива Сергія Кужугетовича Шойгу (міністра оборони рф) вважають аватарою (переродженням) Субедей-богатура – одного з соратників-полководців Чингіз-хана. Йому там поклоняються, як божеству, і вважають, що він, аватара-буронароджений, справжній нащадок великого полководця і соратника споконвічно російської людини, Георгія Даниловича Чингізхана.

Те, що росіяни мають азіатське та мусульманське коріння, вказує й той факт, що наразі на росії дуже популярно приймати мусульманство. Кожен місяць мусульманами стає понад 2500 росіян, які колись були хрещені, мають абсолютно православних батьків й слов’янське коріння. Має шалений політичний успіх та підтримку й кадиров, тому росіяни не проти, якщо він займе місце глави російської федерації.

Що цікаво, то ті ж самі тенденції почали формуватися й в ОРДЛО. "Кадирівців" в ОРДЛО називають – "наші православні брати мусульмани". За час окупації в ОРДЛО збільшилося, як кількість мечетей, так й кількість мусульман. Іслам прийняло майже 25 000 мешканців ОРДЛО, здебільшого, це місцеві військові-колаборанти, які потрапляють у підрозділи, де заправляють чечени. А ось буддизм в ОРДЛО не набув популярності, не зважаючи на те, що там дуже багато бурятів та башкирів. Недійшла до ОРДЛО й китаїзація. До війни на Донбасі були великі корейські діаспори та сільгосп-агро бізнес розвивався саме ними. А ось підприємства текстільно-виробничої галузі більше були під вірменами, ніж під китайцями, мабуть тому тут Китай, це не дуже популярно, ніж Чечня та кадиров. Тому ОРДЛО здебільшого під впливом ісламістів, ніж буддистів. Але те, що мп та російське православ’я втрачають й у ОРДЛО свою популярність, це факт.

Нещодавно у москві був скандал, коли російський великоскрепний імперець, "расово правильний росіянин", напав на дівчину у нікабі, погрожуючи усім "чорним пакетам" – так на росії називають жінок у традиційному мусульманському вбранні.

Яким було його здивування, коли у відділку поліції, – а його затримали за порушення громадського спокою та після скарги дівчини, – він побачив звичайну москвичку, світлу дівчину, як на росії люблять казати "слов’янку", яка пояснила нікаб тим, що вона з подругами прийняли іслам, бо не відчувають іншого Бога окрім Аллаха, а православіє (так на росії називають християнство) – це вже гріхопадіння, содомія та нечисті люди.

Перехід в іслам та буддизм, це вже масові явища на росії, як й одруження з мусульманином чи китайцем.

Якщо одна частина росії вибрала ісламізацію, то інша вибрала китаїзацію. Ось вам й лінія розподілу росії.

Росіяни вибирають силу. Вірніше на цей час вони вибирають з двох сил. Іслам це потужна релігія, вірніше, це вже світогляд й менталітет, її домінація серед росіян вказує на те, що росіяни не відчувають себе величною чи сильною нацією й за звичкою просто підкоряються сильнішому.

Китай, це сильна військово-політична система, ну, й рівень життя та технологій. Тому, звісно ж, росіяни вибирають сильнішого.

Лінія розподілу росії, це розподіл суспільства по релігійному та побутово-технологічному світогляду між прихильниками Китаю, які масово приймають буддизм та вчать китайську та мусульманами, тобто ісламом. Росіяни завжди шукають сильну руку, сильного лідера щоб підкорятися. А тут джек-пот, як-то кажуть 2 в одному, й повернення до витоків національного розвитку, й отримання нової сильної руки.

Якби серед росіян провели референдум щодо питання приєднання росії до Китаю, я впевнена, а на це вказують усі соціальні показники, Китай би отримав додаткову провінцію без жодних перешкод.

Фактично, якщо брати ось саме китаїзацію та ісламізацію росії, як розподіл суспільства за релігійною та ментально-світоглядною складовою, то розподіл росії на "китайську народну російську республіку", "азіатську російську народну республіку" та "руську народну республіку" вже стався.

Якщо кожен "хазяїн" відкрито заявить свої права та запросить росіян визначитися з тим, хто вони, з ким вони та де вони, на росії не буде ні заколоту, ні бунту, ні революції.

На росії вже давно православні – нагадаю, що росіяни впевнені, що саме так називається їх релігія, а ніяк не християнство, – це вже менша частина суспільства. Ісламізм переміг на росії. Якщо робити рейтинг серед релігійних уподобань мешканців росії, ісламізм був би на першому місці, друге це старовіри, потім мп та православ’я, потім буддизм, який теж набирає силу й ось-ось витіснить мп з третього місця.

На намаз у москві збирається більше людей ніж на хресний хід.

Мешканці ОРДЛО, що перебралися у москву з "маленьких угольных швейцарий" з подивом відкривали для себе "руський мир" з зупинкою усього транспорту на момент намазу, з арештом росіян за якусь провинність та абсолютним ігноруванням людей зі зброєю східно-мусульманської зовнішності на вулицях москви.

А ось аналіз соціальних мереж, більш молодіжного тік-току, показав захоплення росіян китайцями, бо вихваляння "мой муж китаец", плавно перетікає у "ах, тебе повезло, мне бы такого найти". Найбільший аналіз китаїзації та ісламізації росії це все ж таки сайти знайомства, де росіянки шукають собі у чоловіки саме мусульман чи азіатів.

Складається таке враження, що росіян вже давно готують до іншого світу й життя у іншій росії, бо дуже сильна реклама усього азіатського та мусульманського по регіонам росії.

Не просто так з мовчазної згоди суспільства путін віддав в "оренду" Китаю на півстоліття 4 млн гектарів найцінніших російських земель лише в одному Забайкальському краї, не кажучи про інші території Сходу.

У Китаї усі карти, атласи та шкільні підручники друкуються з описом "тимчасово залишені Китаєм території", на яких Хабаровськ, Владивосток, Амурська область, Бурятія та Сахалін позначаються китайськими назвами.

Набирає популярність на росії й специфічна китайська кухня. Це різні види лапші, овочевих салатів, супів по-китайськи. Якщо це раніше була справа з ресторану, то зараз це повсякденна їжа росіянина. Через зростання цін та дефіцит продуктів харчування, що виник на росії через небажання розвивати агро-сектор та санкції, харчування по-китайськи стало одною з ланок імпортозаміщення по-руськи.

Так на росії анонсували вироби продукти з цвіркунів. Локшину, снеки, шоколад та печиво з цих комах представили на форумі Innofood 2023 у Сочі.

Відвідувачі заходу могли скуштувати цвіркунів у спеціях, а також придбати харчову добавку з цвіркунового борошна. За словами виробника, добавка містить високу кількість білка, а також багата на вітаміни і мінерали. Її пропонується використати, щоб "урізноманітнити раціон пересічного росіянина".

Й, увага, продукція випускається на росії, а ось цвіркунів постачає Китай.

Китай зараз постачає на росії понад 70% продукції, в тому числі й військову. Але цвіркуни…

Минулого року в рамках подібного форуму віце-прем’єр та міністр промисловості та торгівлі росії Денис Мантуров заявив, що росіянам потрібно "міняти ментальність" щодо альтернативних продуктів із рослинного білка, а владі країни — підтримувати альтернативну кухню та виробництво.

Він закликав громадян не бути упередженими та оцінити м’ясо, наприклад, з личинок мух, бо це "йти в ногу з часом".

Ось тут я за, обома руками. Росіяни, ви ж велика нація, імперці, нано там усе, що нано, тому м’ясо з мух, це ваше, як й борошно з цвіркунів, не будьте упереджені, їжте, що дають.

Я вважаю, що з російської вікі та медичних енциклопедій треба негайно прибрати інформацію, що наносить шкоду новому виробництву, а саме інформацію, що у людей можуть бути алергічні до певних комах або їх продуктів (наприклад, секретів або екскрементів), що може викликати алергічні реакції, включаючи висипання на шкірі, свербіж, набряки і навіть анафілактичний шок, а самі комахи можуть бути носіями бактерій, вірусів і паразитів й їх неправильне зберігання, обробка або приготування комах може спричинити ризик зараження харчовими захворюваннями. Ця інформація – фактично дискредитація російського пищепрому.

Щодо лапші з цвіркунів, то це не перша лапша, яку вправно вішають росіянам на вуха їх владноможці, росіянчики звикли, тому будуть жерти й цвіркунів, аж за вухами лящатиме. Що там наступне у імпортозаміщенні та маршуванні у ногу з часом? – шоколад з гі*на? Най буде!