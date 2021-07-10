В России пациентам вкололи физраствор вместо вакцины

В России в Калужской области медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса. Министерство здравоохранения РФ начало проверку по данному факту.

Инцидент произошел, когда муж с женой из города Белоусово пришли за вторым уколом "Спутника V" в Жуковскую центральную районную больницу, пишет местный Telegram-канал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Однако медсестра вместо препарата вколола пациентам воду для инъекций. Она якобы побоялась сказать им правду, что вакцина закончилась. На видео медик призналась в содеянном.

Губернатор Калужской области заявил, что потом семейную пару всё-таки вакцинировали, а медсестру отправили в отпуск. Он добавил, что на работу она, скорее всего, не вернётся.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вслед за Дельта-штаммом мир атакует новый, еще более заразный вариант коронавируса – Эпсилон. По словам ученых, он может почти полностью нейтрализовать эффективность имеющихся вакцин.