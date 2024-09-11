В России оппозиционера Пономарева приговорили к 10 годам колонии заочно: в чем его обвиняют

В РФ заочно приговорили к десяти годам колонии депутата Госдумы России прошлых созывов, оппозиционера Илью Пономарева. Его обвиняют в "оправдании терроризма" и распространении "фейков" о российском оккупационном войске.

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Об этом в среду, 11 сентября, сообщили российские пропагандистские издания со ссылкой на сообщение прокуратуры Москвы. Как известно, сейчас Пономарев проживает в Украине.

РосСМИ пишут, что экс-депутата обвинили в том, что он в своих выступлениях и трансляциях публично озвучивал "ложную информацию" о действиях российских оккупантов в Украине, а также "призвал к террористическим актам".

В частности, преследование оппозиционера связано с двумя трансляциями "Форума свободной России", который признан нежелательным в России, а также его интервью для издания "Настоящее время" под заголовком "Путин будет убит", опубликованным в марте 2022 года.

Кроме того, российская прокуратура обвинила Пономарева в оправдании терроризма за его комментарии в поддержку поджогов военкоматов на территориях РФ и автомобилей с символикой Z, используемых российской армией.

Илья Пономарев – бывший российский политический деятель и предприниматель. Депутат Госдумы страны-агрессора 5-го и 6-го созывов, член фракции "Справедливая Россия". 20 марта 2014 года, во время голосования в Госдуме России относительно захвата Крыма, оказался единственным из 450 депутатов, который проголосовал против.

После этого он покинул РФ и уехал в США. В 2016 году Госдума досрочно лишила Пономарева полномочий депутата. В 2019 году пятый президент Украины Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 августа ударный БПЛА армии РФ ударил по дому российского оппозиционера Ильи Пономарева в окрестностях Киева. Политик получил многочисленные осколочные ранения.

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