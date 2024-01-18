В России объявляли план 'Ковер' в аэропорту Внуково и еще на двух аэродромах: что происходит

Днем 18 января в московском аэропорту Внуково объявляли план "Ковер", из-за которого был запрещен прием самолетов и их вылет. Целый ряд рейсов задержаны.

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Кроме того, аналогичных план объявляли еще на двух аэродромах в РФ. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

На сайте аэропорта Внуково говорится, что прием рейсов задерживается приблизительно на час. Также аэропорт задерживает самолеты, которые в ближайшее время должны были вылететь из Москвы.

Стоит отметить, что план "Ковер" также был объявлен на двух военных аэродромах в РФ. Речь идет об аэродроме в Ермолино Калужской области и аэродроме Кубинка в Московской области.

По информации сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, вокруг Москвы летали пассажирские самолеты, которые должны были некоторое время назад приземлиться в аэропорту Внуково. Самолеты наматывали круги вокруг столицы страны-агрессора РФ, вероятно, ожидая разрешения на посадку.

"План "Ковер" объявлен в столичном аэропорту Внуково, а также на аэродромах в Кубинке и Ермолине. Они закрыты на вылет/прилёт. Самолётам рекомендуют садиться в другие авиагавани", – пишут кремлевские пропагандисты.

В 11:45 россияне заявили, что аэропорт Внуково отменил план "Ковер" и возобновил работу. Что именно стало причиной остановки работы аэропорта в РФ не сообщали. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин в этот раз также не комментировал инцидент с приостановкой работы пассажирского аэропорта.

Напомним, ночью 18 января было громко в подмосковном Подольске и под Санкт-Петербургом. Россияне жаловались на взрывы, которые власти назвали атакой БПЛА. Минобороны страны-агрессора заявило, что российская ПВО "сбила один дрон" над территорией Московской области, а затем еще один "перехватила" над Ленинградской областью.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 января украинские беспилотники атаковали нефтебазу врага в Ленинградской области России. Там случились попадания, хотя страна-агрессор их скрывает. Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

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