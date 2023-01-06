Российская сторона сумела установить имена 11 тысяч оккупантов, которые были уничтожены в Украине. Куда подевались еще около 99 тысяч, им еще предстоит разобраться.

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Цифры опубликованы русской службой BBC. При этом в них не вошли жертвы эффективного удара ВСУ по училищу № 19 в Макеевке, где в новогоднюю ночь собрались сотни захватчиков из РФ.

"Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах более чем в 60 российских населенных пунктах. Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 22 тысячи человек", – сохраняет объективность международное агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, сильно был огорчен ударом по ПТУ в Макеевке террорист Гиркин. Он не стал уточнять, какое подразделение армии РФ располагалось в здании, но отметил, что оно в основном состояло из мобилизованных россиян.