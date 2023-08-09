В России назначили город-побратим для Мариуполя: цинизм зашкаливает

Страна-агрессор Россия, которая оккупировала и почти стерла украинский Мариуполь с лица земли, назначила его городом-побратимом столицу Чечни Грозный. Цинизм этого решения заключается в том, что Грозный, как и сам Мариуполь, сильно пострадал во время Первой и Второй чеченских воен и сейчас фактически находится под российской оккупацией.

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Главы администраций обоих городов уже заключили соответствующее соглашение о породнении. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили российские пропагандистские СМИ.

Так, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава оккупационной "администрации" Мариуполя Олег Моргун подписали соглашение "об установлении побратимских отношений между городами". После этого они обменялись подарками.

В подписанном документе говорится, что Мариуполь и Грозный будут развивать сотрудничество "в интересах жителей двух городов". В частности, речь идет о контактах в областях образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и других сферах.

Сходства Мариуполю с Грозным добавляет еще и то, что россияне, которые уничтожили эти города и убили тысячи мирных жителей, теперь хвастаются восстановлением этих населенных пунктов.

РосСМИ неоднократно выпускали материалы о том, сколько денег РФ вложила в восстановление Чечни после войны. Сейчас пропагандисты активно освещают "восстановление" Мариуполя, которое заключается в сносе поврежденных домов и вывозе их на мусор вместе с остатками тел мариупольцев. На этих пустырях оккупанты спешно возводят бетонные коробки, в которых в конце концов почти никто не живет.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупированный Мариуполь сейчас наполняют россияне и выходцы из Узбекистана и Таджикистана. Горожане боятся выходить на улицы, опасаются делать замечания приезжим. В Мариуполе процветают рэкет и ограбления.

Местные жители жалуются, что их на работу не берут, оккупанты задерживают пенсии и социальные выплаты. О том, как живет разрушенный и оккупированный российскими войсками город, читайте в нашем материале.

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