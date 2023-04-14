В то время, пока, согласно социологическим данным, одобрение войны в российском обществе сохраняется на уровне 70%, а элиты формально демонстрируют лояльность в поддержке "верховного главнокомандующего", появляется все больше признаков того, что ни в элитах, ни в обществе нет единства, пишет Jamestown Foundation.

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В конце марта украинские спецслужбы обнародовали аудиозапись разговора между подчеркнуто лояльным к Кремлю успешным музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным (однофамильцем Евгения Пригожина) и сенатором Фархадом Ахметовым. На получасовой записи оба собеседника сетуют на то, что Путин, развязав бессмысленную войну в Украине, лишил будущего и их детей, и всю страну. Они отмечают, что за время войны не было совершено ни одного правильного хода, и вскоре "пригожинцы" и "кадыровцы" будут "махать кувалдами" и расправляться с неугодными абсолютно бесконтрольно.

Несмотря на то, что Иосиф Пригожин назвал запись "фейком", большинство комментаторов склоняются к ее подлинности и отмечают, что высказанные в разговоре взгляды собеседников не вызывают удивления. Политолог Владимир Пастухов полагает, что в России уже идет гражданская война, и она не разрывает общество только потому, что Кремль создал "выхлопную трубу" для народного недовольства в виде "империалистической" войны.

Бывший политзаключенный, в прошлом – глава компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский также полагает, что в будущем может возникнуть конфликт между людьми, которые "сделали себя сами" без помощи Путина и теми, кто способен сохранять богатство только при нынешнем режиме. Оппозиционер предполагает, что рано или поздно возникнет гражданское противостояние между бенефициарами войны на всех уровнях, и теми, кто проигрывает в результате боевых действий и экономического "разворота на Восток". Также, по его словам, по мере ослабления федерального центра могут обостриться конфликты между Москвой и регионами.

Действительно, мы уже отмечали, что из-за активного втягивания населения в войну число ее бенефициаров растет как на уровне обывателей, так и властей, включая местные и региональные элиты. Пока российское большинство в массе своей поддерживает этих людей, однако ситуация может измениться по мере того, как экономическая поддержка одних групп со стороны государства будет сопровождаться серьезными финансовыми потерями других групп.

На данный момент очевидно, что единственным приоритетом путинского режима является война, и ее финансирование осуществляется в ущерб другим сферам. При этом российские военные аналитики не скрывают, что боевые действия требуют огромных затрат. Так, стоимость каждого военного самолета исчисляется несколькими миллиардами рублей, а ракет – десятками миллионов. Исходя из этого, неудивительно, что находить средства на покрытие военных расходов власти могут, только сокращая финансирование других статей бюджета. В первую очередь подобный дисбаланс ощущают предприниматели, однако со временем он становится более явным и для "простых" россиян.

Согласно бюджету на текущий и два последующих года, ассигнования на здравоохранение должны снизиться на 16,7%. Сокращения также коснулись разделов "Борьба с онкологическими заболеваниями" и "Развитие детского здравоохранения". Кроме этого, на 24% сокращаются ассигнования из федерального бюджета на охрану окружающей среды. Даже провластные источники признают, что бюджетные расходы в российских регионах также ожидает значимое секвестирование, и это ударит в первую очередь по социальной политике.

Не стоит забывать, что санкции уже нанесли урон всем отраслям российской промышленности, в том числе очень важным для населения. Еще летом экономисты отмечали, что 80–85% сырья, из которого делают российские лекарства – это импорт. Примерно также обстоят дела и в других сферах. На момент начала войны доля импорта на рынке автозапчастей составляла 95%, игр и игрушек – 92%, обуви – 87%, телекоммуникационного оборудования – 86%, одежды – 82%, парфюмерии, косметики, моющих средств – 57%, и так далее. После года войны даже провластные СМИ вынуждены были констатировать, что импортозамещение провалилось, а значит, дефицит всех указанных товаров будет ощущаться все сильнее.

Помимо ограниченности ресурсов россияне, вероятно, все чаще будут сталкиваться с неравномерным их распределением. Согласно данным государственных Центров управления регионами, граждане, чьи родственники и близкие связаны со "специальной военной операцией", считают, что заслуживают приоритетного внимания местных и региональных властей, и настойчивее формулируют свои требования. По мнению социологов, набор претензий со стороны таких людей будет нарастать, тогда как возможности местных бюджетов ограничены.

Подобное поведение неизбежно будет порождать конфликты как с чиновниками, так и с "обделенной" частью общества, не связанной с войной. Весьма показателен в этой связи конфликт военных и экологов, возникший из-за размещения средств ПВО в нескольких районах Москвы. Ради этой цели военные вырубают леса в заповедных зонах, в том числе тех, где расположены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Жители, в свою очередь, опасаются, что размещение военных объектов у их домов влечет непосредственную угрозу их безопасности.

При этом статистика показывает, что главным способом разрешения конфликтов в современной России стали доносы. Оппозиционное издание "Верстка", проанализировав решения судов по "антивоенным" статьям, выяснила, что поводом для "обращения в органы" становятся разговоры об Украине, прослушивание украинских песен, использование желто-синей символики и так далее. При этом жалобы пишут как соседи, так и совершенно незнакомые люди, к примеру, услышавшие разговор в кафе за соседним столиком.

Исторический опыт России показывает, что доносительство, начавшееся "по идейным соображениям", очень скоро превращалось в способ сведения личных счетов. Историки отмечают, что в годы сталинского Большого террора (1937–38 годы) одним из самых распространенных сценариев был донос на соседа по коммунальной квартире, чтобы "освободить жилплощадь" и улучшить свои бытовые условия. А это означает, что независимо от отношения к войне людям вряд ли удастся избежать экономической конфронтации, ставки в которой в условиях политических репрессий крайне высоки.