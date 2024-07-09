В России на соревнованиях рыбакам вручили медали с надписью на украинском языке: один из участников устроил истерику. Фото

В Алтайском крае РФ участникам соревнования рыбаков вручили медали с надписями на украинском языке. Их организаторы прикрепили к российским триколорам.

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Один из участников соревнований по этому поводу закатил истерику, а организаторов ожидает проверка силовиков. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

"В Алтайском крае на соревнованиях рыбаков вручили медали на украинском языке. Медали с надписями на украинском языке прикреплены к российскому триколору. Свою медаль за третье место опубликовал в соцсетях один из участников соревнований, возмущенный тем, что "только вчера погибли два парня из Волчихи", в которой и проходили соревнования", – отмечено в сообщении.

Организаторы соревнований – представители охотничье-рыболовного потребительского кооператива "Приборовое" – поспешили оправдаться: мол, "не обратили внимания на буквы при закупке на одной из популярных площадок". Они также пообещали заменить медали. Однако от последствий извинения организаторов соревнований не спасли: российское госагентство ТАСС сообщило, что их проверят правоохранительные органы.

Подобные случаи в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину происходят не впервые.

Так, в сентябре 2022 года грамоты с гербом Украины вручили воспитанникам детсада в российской Чите. Разгорелся громкий скандал, завершившийся увольнением как воспитательницы, вручавшей грамоты, так и заведующей дошкольного заведения.

А в декабре 2023-го грамоты с украинским гербом на соревнованиях детям дали в Хабаровске. Крайней в истории, спровоцировавшей истерику среди родителей награжденных детсадовцев, сделали инструктора по физкультуре. Женщина, на которую возложили ответственность распечатать наградные листы, якобы ошиблась: она нашла шаблоны в сети, напечатала их и принесла в детсад.

После скандала в управлении образования Хабаровска поспешили уверить, что все "опасные" грамоты были изъяты и уничтожены, в управлении устроили проверку относительно этого "недопустимого инцидента", а со всеми сотрудниками образовательных учреждений обязались провести беседы и экзамены на знание российской символики.