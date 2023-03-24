В России мужчина в рясе и с иконой в руках, просящий милостыню, избил пенсионерку: не понравилась ''конкуренция''. Видео

В России снова произошел уникальный и в то же время ужасный инцидент. Мужчина в рясе и с иконой в руках, который просил милостыню, избил пенсионерку.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. Причиной, по всей видимости, стала "конкуренция" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как мужчина, несмотря на то, что был в рясе священника, и держал икону в руках, ударил ногой женщину. Отмечается, что это произошло около метро.

Пенсионерка продавала цветы, а мужчина просил милостыню. Видимо, ему не понравилось то, что у пенсионерки выручка была побольше.

В сети пишут, что не так давно женщина решила поменять место и подошла ближе к "конкуренту", что ему очень не понравилось.

Примечательно, что на место не вызывали ни полицию, ни скорую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский священник, настоятель храма великомученицы Варвары Михаил Васильев заявил, что если бы женщины рожали больше детей, то легче отпускали бы их на войну против Украины. Это вызвало бурю возмущений в сети.

Также ранее в сети появилось видео, на котором российский священник РПЦ МП обстрелял украинцев из ручного гранатомета с позиции армии террористов страны-агрессора. Военное преступление он совершил со словами "Христос Воскрес!"