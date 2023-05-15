В России 'мобикам' пригрозили тюрьмой на 15 лет за переход в ЧВК 'Вагнер', Пригожин ответил

В России мобилизованным угрожают давать до 15 лет тюрьмы за переход в ЧВК "Вагнер". Так, законодательство страны-агрессора предусматривает уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части.

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Об этом российским СМИ заявил генерал-лейтенант армии РФ, член комитета госдумы РФ по обороне Виктор Соболев. По его словам, попавшие в части "мобики" обязаны находиться в них, "неукоснительно выполняя все задачи".

А уходить из армии на передовой категорически запрещено российским законом, самовольное оставление части уголовно наказуемо, подчеркнул Соболев.

"Я считаю, что государство российское должно обладать абсолютной монополией на создание, развитие и формирование вооруженных сил. И никаких ЧВК быть не может. Они не могут уйти из армии на фронте, есть ряд законов, которые запрещают какое-либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это: от 10 до 15 лет", – сказал генерал.

Он также сказал, что считает "Вагнер" незаконным формированием.

Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, который ранее заявил о якобы значительном росте желающих вступить в ЧВК, уже отреагировал на угрозы Соболева. Он предложил генералу "дуть на фронт" и назвал его "безмозглым болтуном".

"Товарища Соболева надо проверить, как говорится, анализ у него взять на дизентерию антироссийскую. Что хочется сказать человеку, который позорит слово "генерал", Соболеву – б**ила картонная, собирайся и дуй на фронт, болтун безмозглый", – цитирует Пригожина его пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По мнению аналитиков ISW, Пригожин попал в "ловушку" со своими заявлениями по Бахмуту, а у ЧВК "Вагнер" – большие проблемы.

– В ВСУ рассказали, что вагнеровцы накапливают силы в районе Бахмута, но фланги противника "трещат".

– Что стоит за разборками Пригожина с минобороны РФ, читайте в материале по ссылке. Бахмутское направление в ближайшее время может стать смертельной ловушкой для оккупантов.