В России матери троих ''мобиков'' и еще одного ''добровольца'' подарили телевизор, а ее младшему сыну – автомат. Видео

Страна-агрессор Россия продолжает показывать пропагандистские ролики о том, как власть "поддерживает" семьи военных преступников, воюющих против Украины. Многодетной матери, которая отправила на войну четверых сыновей, подарили телевизор.

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Еще одному ее сыну в качестве подарка привезли игрушки в виде военной техники. Об этом сообщает Telegram-канал ЧТД (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В качестве утешительно "приза" жительнице Воронежской области, которая пополнила ряды оккупационной армии четырьмя своими сыновьями, достался телевизор и планшет. Также семье оккупантов привезли квадрокоптер.

Кроме того, ее младшему сыну подарили игрушки в виде военной техники.

Примечательно, что трое ее сыновей были мобилизованы в ряды путинской армии, а еще один пошёл воевать "добровольцем".

"Теперь Z-патриоты решили её навестить и "поклониться за достойных сынов своего отечества". Женщине, воспитывающей ещё двоих маленьких детей, подарили планшет, телевизор (чтоб смотреть ещё больше пропаганды), простенький коптер и игрушки – в виде военной техники", – говорится в сообщении.

Напомним, в оккупационных войсках назревает социальное напряжение – военнослужащие заметили махинации с выплатами. Российских захватчиков массово заставляют подписывать контракт, чтобы платить им меньше.

Ранее сообщалось, что российских оккупантов из числа мобилизованных донимают в Украине вши и чесотка. Они воюют на территории чужой страны в обносках и очень хотят домой, в отпуск. В связи с этим жены российских "мобиков" записали обращение к диктатору РФ Владимиру Путину.

Также стало известно, что во временно оккупированный Мариуполь завезли еще одну партию "мобиков". В разговорах с местными они заявляют, что идут воевать за копейки, потому что не имеют возможности выплачивать кредиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа мобилизованных солдат путинской армии из Новосибирской области записала видеообращение, в котором потребовала вернуть их с фронта в Украине. Оккупанты признались, что их полк был расформирован еще в РФ и сейчас они не принадлежат ни к одному воинскому подразделению.

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