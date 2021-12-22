В России мать выгнала на мороз двух детей: мальчик умер, девочка в реанимации. Фото

В Саратовской области России 22 декабря обнаружили двоих детей в овраге. Восьмилетний мальчик умер, а пятилетняя девочка попала в реанимацию и находится в крайне тяжелом состоянии. Родителей уже задержали.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ. По данным СМИ, обоих на мороз выгнала собственная мать (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел в селе Прокудино. Детей, которые лежали в снегу без верхней одежды, обнаружила прохожая, которая вызвала скорую помощь.

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Как пишет SHOT, правоохранители задержали 43-летнюю мать Веру Зайцеву. Отец детей – 46-летний Александр Зайцев – сам явился в полицию. Их обоих отправили на следственные действия.

Женщина признала свою вину в гибели ребенка. Еще до задержания по телефону она пояснила полицейским, что выгнала детей на мороз из-за бракоразводного процесса. В суде они делили детей.

"Я сама выгнала их из дома, я не видела их будущего", – сказала Вера Зайцева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале мать попыталась закопать в снег своих детей, а затем оставила их там умирать.