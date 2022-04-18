В России к 9 мая решили "выстроить" самолеты в небе в виде "Z" – символа войны против Украины. Фото
В Москве во время парада к 9 мая в небе появится буква "Z", ставшая символом войны России против народа Украины. Знак "выложат" с помощью самолетов МиГ-29.
Информация об этом появилась на страницах кремлевских медиа. Сообщается, что уже сейчас в столице РФ проходит подготовка к параду, в частности, тренировка воздушной части.
К созданию воздушной фигуры были привлечены 8 истребителей Миг-29. Военные самолеты этой модели Кремль использует для уничтожения мирных кварталов украинских городов.
9 мая – важная дата для президента России Владимира Путина. Он намерен показать гражданам РФ к этому дню хотя бы какую-то "картинку" победы. Для этого он усиливает наступательную способность и ставит перед своими офицерами новую "задачу-максимум".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Минобороны дали прогноз, ожидать ли деэскалации после 9 мая.