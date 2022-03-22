В России из-за нехватки военных мобилизуют должников и алиментщиков – разведка

Из-за понесенных в Украине больших потерь в живой силе, в России начали мобилизовать в оккупационную армию должников и алиментщиков. Государство-агрессор начало применять новые формы скрытой "мобилизации".

Из-за нежелания резервистов ехать умирать в Украину, их заменят россиянами, имеющими долги по коммуналке, выплате алиментов или уплате кредитов в банках. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Украинские разведчики отметили - поскольку желающих повоевать в рядах "второй армии мира" и вернуться из Украины грузом "200" все меньше - нехватку живой силы в Кремле будут компенсировать мобилизацией должников.

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"Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. .При этом, количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", - говорят разведчики.

При заключении договора с ВС РФ должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств.

"В частности, подобные предложения начали распространять на территории республики Татарстан, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе. Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющих проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине ", – констатировали в ГУР МО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери России в войне против Украины достигли 15,3 тыс. человек: уничтожены 509 танков и 99 самолетов.

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