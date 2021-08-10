В России из-за ЧП с подачей кислорода в больнице умерли 11 человек: выяснились новые детали

В Северной Осетии, республике в составе Российской Федерации, расследуют смерть девятерых пациентов, которые 9 августа скончались в результате аварийного прекращения подачи кислорода через аппарат искусственной вентиляции легких. Люди с крайне тяжелой формой заболевания COVID-19 были отключены от кислорода в течение 14 минут.

Как сообщило российское агентство "Интерфакс", умершим пациентам было от 47 до 85 лет. Сегодня, 10 августа, количество умерших в следствие неисправности системы увеличилось до 11: умерли еще двое мужчин.

"Люди погибли из-за остановки подачи кислорода, произошедшей вследствие разгерметизации изношенной подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации", – указано в сообщении информационного агентства, ссылающегося на источники из владикавказской больницы.

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Telegram-канал Baza сообщил, что, по версии следствия, руководство больницы давно знало об изношенности кислородных систем и неисправности системы при большой нагрузке. Однако при этом не предпринимало никаких действий для предупреждения трагедии.

"Единственно, что было сделано – вчера значительно увеличили давление в трубах, чтобы привести подачу кислорода больным до хоть каких-то нормальных значений. В итоге одна из труб не выдержала, произошёл прорыв", – отметили в СМИ.

В результате полиция возбудила уголовное дело по ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Виновным по решению суда грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области врача-гинеколога отправили под суд из-за смерти беременной пациентки. Медик допустила ряд ошибок и не оказала своевременной помощи женщине во время преждевременных схваток.