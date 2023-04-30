В России хотят взять под контроль все НДС, между ними нет единства, – Буданов

Российское руководство пытается взять под свой контроль все действующие частные военные компании, а также таковые, что еще находятся на стадии зарождения. Сейчас между ними нет единства и они не разделяют общие цели, которые, по правде говоря, достоверно не понятны в самом Кремле.

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Об этом рассказал руководитель управления государственной разведки Украины Кирилл Буданов. Его интервью опубликовали на Telegram-канале ГУР.

"Россияне стремятся создать определенную главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми этими парамилитарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства", – подчеркнул он.

Буданов добавил, что все эти организации с наемниками должны, по задумке Москвы, быть подчинены Министерству российской обороны. Сейчас ведомство еще способно мобилизовать на войну в Украине до 22 тысяч человек ежемесячно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в процессе сражений за Бахмут обостряется конкуренция среди российских ЧВК. Оккупанты из новосозданного подразделения не знают, с чьим формированием они подписали контракты, и жалуются на наемников известной группы "Вагнер".

Также согласно данным украинской разведки, чаяния Пригожина закончить "СВО" очень красноречивы с точки зрения реальных процессов в российских элитах. Развязанная Путиным война против Украины создала в российских властных кругах "много микротрещин", со временем они будут только расширяться.

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