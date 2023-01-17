В России депутатам и чиновникам неофициально запретили покидать страну в разгар войны: СМИ узнали подробности

В регионах РФ принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы страны. Официально наложить такой запрет местные власти не могут, но уже во многих субъектах действует "настоятельная рекомендация" на этот счет.

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Об этом сообщает российский "Коммерсант". Отмечается, что негласное правило начало действовать после нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах.

Так, 16 января губернатор Вологодской области РФ Олег Кувшинников "настоятельно рекомендовал" депутатам и чиновникам региона "воздержаться от поездок в зарубежные страны".

"В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях провокационные фотографии считаю недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня", – заявил он, комментируя поездку в Дубай (ОАЭ) члена фракции "Единая Россия" в вологодском законодательном собрании Дениса Долженко.

По его словам, чиновникам и депутатам следует "посвятить все свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается", – земляков, участвующих в войне против Украины.

РосСМИ пишет, что во время новогодних праздников сразу два региональных депутата подверглись резкой критике из-за отпуска за границей. Сначала бурю негодования пользователей соцсетей вызвало видео отдыха беспартийного депутата Курской облдумы Максима Васильева в Мексике, а затем – селфи Долженко из Дубая.

На них обратил внимание первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак, который при этом не поскупился на нелестные эпитеты в их адрес. Первого он назвал "дерьмом" и призвал сложить депутатский мандат, а второго пообещал выгнать из партии. Однако, Васильев слагать полномочия отказался, а Долженко, как внезапно оказалось, в "Единой России" и не состоял.

Отмечается, что после этого во многих субъектах РФ началась кампания по принуждению чиновников и депутатов к отказу от заграничного отдыха. Так, 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение "Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения "СВО". Согласно нему, всем лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам российской власти, до особого распоряжения "рекомендовано воздержаться" от зарубежных поездок во время отпусков.

Затем глава фракции "ЕР" в Тамбовской облдуме Юрий Плужников "в связи со сложившейся военно-политической ситуацией в стране и мире" рекомендовал коллегам-однопартийцам воздержаться от поездок за пределы страны, в том числе в "дружественные государства". Аналогичной позиции придерживаются "единороссы" и в некоторых других региональных парламентах РФ – например, в законодательном собрании Свердловской области, пишет издание.

"Официально ограничить выезд чиновников и депутатов за границу невозможно, поскольку у региональных властей нет соответствующих полномочий, но "все понимают, что означает эта рекомендация", – процитировало пояснение губернаторов росСМИ.

Российские журналисты добавили, что с такой постановкой вопроса согласны далеко не везде. Например, глава фракции "ЕР" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил, что выезд за рубеж – это "личное дело каждого", при этом признал, что там "нужно себя вести прилично и отдавать отчет в собственных действиях".

Со своей стороны российский политолог Константин Калачев предположил, что кампания по отказу от заграничного отдыха больше похожа на региональный пиар и "подражание большим начальникам".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна-агрессор Россия задумала после Нового года закрыть границы для мужчин и объявить военное положение. После этого в РФ начнут очередную волну мобилизации на войну.

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