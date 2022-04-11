В России арестовали экс-советника Путина Суркова, – Пономарев

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев заявил об аресте бывшего советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова. Именно он был творцом и куратором созданных Кремлем в Украине в 2014 году "народных республик" на Донбассе и аналогичных квазиобразований на оккупированных территориях Грузии.

Инсайды Пономарева свидетельствуют, что Сурков находится под домашним арестом из-за обвинений в "хищениях на Донбассе с 2014 года". Об этом экс-депутат Госдумы написал на своей странице в Facebook.

"Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова:

"Владислав Сурков находится под домашним арестом. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по делу о хищении на Донбассе с 2014 года", - отметил Пономарев.

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Затем экс-депутат подтвердил полученные инсайды: Сурков действительно был задержан.

"К Владиславу Суркову действительно есть претензии, он проходит по тому же делу, что и генерал ФСБ Беседа. И возможность загреметь в Лефортово за растрату средств, выделенных на политическую работу в Украине, там действительно реальна", - подчеркнул Пономарев.

Он напомнил, какую большую роль в создании российских террористических анклавов ЛДНР в Украине сыграл Сурков. И отметил, что несмотря на увольнение Суркова с должности советника Путина в феврале 2020 года, тот сохранил крепкие и широкие связи с российскими "ветеранами Донбасса" и прекрасно знал, какова реальная ситуация в псевдореспубликах.

Также Сурков на протяжении многих лет курировал деятельность пророссийской пятой колонны в Украине и раздувание сепаратистских настроений в нашем государстве.

Однако недавно в Кремле поняли, что вместо подогрева пророссийских настроений в Украине и подготовки к оккупации государства Россией, выделенные на это миллиарды тупо разворовали. В частности, неплохо нажился на имперских амбициях Путина его кум Виктор Медведчук.

Сейчас в России прошел ряд задержаний среди чиновников, которые отвечали за "украинское направление".

Параллельно Путин ищет крайних в своих военных провалах в Украине. Задержаны уже несколько высокопоставленных генералов ВС РФ.