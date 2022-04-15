В РФ возникли проблемы с производством танков из-за отсутствия импортных деталей – разведка

В России останавливается производство новых танков. "Импортозамещение", которым кичился Кремль, не сработало - и отсутствие импортных комплектующих поставило крест на новой технике для "второй армии мира".

Ознакомились и серьезные финансовые проблемы. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Крупнейший производитель современных танков в РФ – "Уралвагонзавод" – останавливает производство. Причина заключается в финансовом кризисе и отсутствии импортных комплектующих из-за санкционных ограничений, наложенных на Россию после вторжения в Украину. На этом заводе в Новом Тагиле производили основной танк армии РФ Т-72.

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"С начала войны в Украине предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредитам, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен и материалы и комплектующие (в частности, бронированная сталь) – эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники ▫️ Несмотря на широко разрекламированное "импортозамещение" РФ не способна самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продления поставок импортных комплектующих", - отмечают в ГУР.

Сейчас удержаться на плаву "Уралвагонзавод" пытается, требуя стопроцентной оплаты за государственными контрактами.

Новую технику здесь больше производить не будут. Остановлено производство танков Т-90 и хваленых "Армат" (Т-14). Пока завод продолжает ремонт разбитой на войне в Украине техники, которую "не отжали" украинские военные и которую оккупантам удалось сохранить и вывезти в Россию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава ГУР Буданов заявил, что у Украины много информаторов в РФ. В частности, он сообщил о том, как легко украинские разведчики отслеживают переговоры и перемещение кадыровцев. И рассказал об информаторах ГУР в самом логове главаря Чечни Рамзана Кадырова.