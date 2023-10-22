В РФ снова заявили о сбитии собственного вертолета: в сети паникуют из-за потерь

Хваленая российская ПВО снова отработала на отлично, сбив собственный вертолет Ми-8МТВ-5. В сети разволновались из-за того, что "дружеский огонь" практикуется у оккупантов регулярно и это устраивает всех, кроме пилотов.

На такой факт обратил внимание автор российского Telegram-канала Fighterbomber. Он напомнил, что самый первый российский вертолет их ПВО сбила в первый день полномасштабной войны, и предположил, что последний такой экипаж также будет на ее счету.

Он пожаловался, что каждая подобная "трагедия" якобы расследуется, но постоянно повторяется. Погибший экипаж награждают посмертно, однако сбивших его военных также впоследствии награждают. И все снова повторяется.

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"Я так понимаю, это устраивает всех, кроме летчиков. Причем в последнее время уклоняться от своих ракет приходится все чаще. И света в конце тоннеля не видно", – сетовал россиянин.

Напомним, ранее украинские защитники уничтожили очередной российский зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе временно оккупированной Каховки в Херсонской области стоимостью 25 млн долларов. ЗРК, основной задачей которого является защита воздушного пространства, не смогла защитить даже себя от поражения снарядом GMLRS. Вместе с техникой ликвидирован экипаж.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в сети появилось видео уничтожения военного штурмовика Су-25 "Грач" оккупантов под Авдеевкой. Он стал уже пятым вражеским самолетом, сбитым за десять дней на фронте.

– Под временно оккупированным Мариуполем россияне сбили собственный самолет Су-35. Пропагандисты сетовали, что скоро "вторая армия мира" останется совсем без авиации.

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