В РФ после удара 'Искандерами' по жилым домам заявили об уничтожении цеха по сбору БПЛА

В министерстве обороны государства-террориста России традиционно сделали циничное заявление о ракетном ударе, нанесенном вечером 3 июня по Подгородненскому обществу на Днепропетровщине. В российском ведомстве заявили, что поразили якобы цех по сбору украинских беспилотников.

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Об этом говорится в сводке МО РФ в Telegram 4 июня. Хотя на самом деле попадание пришлось в двухэтажный жилой дом, в результате чего под завалами оказались люди. Пострадали 22 человека, среди них пятеро детей. Также погибла 2-летняя девочка.

"В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сбору украинских беспилотных летательных аппаратов", – заявили в российском министерстве.

Со своей стороны глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что почти все раненые были госпитализированы.

"Состояние – средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы. Им оказывается вся необходимая помощь", – отметил Лысак.

Он уточнил, что среди травмированных детей две девушки 11 и 17 лет, они будут лечиться амбулаторно. Состояние трех парней медики оценили как тяжелое, они находились в операционных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети показали видео первых минут по прилету российской ракеты в двухэтажный жилой дом в городе Подгородное под Днепром. На опубликованные кадры попали масштабы разрушений и момент спасения раненого из-под завалов;

– российская ракета в городе Подгородное убила двухлетнюю Лизу Приходько: тело ребенка спасатели нашли под завалами дома около трех часов ночи. Мама девочки с тяжелыми травмами госпитализирована, медики борются за ее жизнь.

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