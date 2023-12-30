В РФ оккупантов транспортируют гражданскими самолетами: какие компании уже 'отличились'

Страна-агрессор Россия продолжает привлекать для войны против Украины все возможные отрасли, в том числе и свою гражданскую авиацию. Выяснилось, что российских оккупантов по территории РФ транспортируют гражданскими самолетами.

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В течение декабря 2023-го года армия РФ успела воспользоваться услугами двух авиакомпаний: "I FLY" и "URAL Airlines". Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Самолетами этих гражданских авиакомпаний личный состав российской оккупационной армии перевозят из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга. Конечный пункт назначения – Ростов, который расположен примерно в 70 километрах от государственной границы Украины.

По прибытии в Ростов захватчиков везут на оккупированные территории нашего государства наземным транспортом.

"Заметим, что ни одному бизнесу или гражданскому российскому лицу не удастся остаться анонимным и избежать ответственности за соучастие в агрессии против Украины", – отметили в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском городе Ейск (Краснодарский край) 25 декабря в небе раздался громкий грохот, после которого в одном микрорайоне заметили черный дым. Жители предположили, что там упал очередной военный самолет.

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