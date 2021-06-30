В России в очереди на прививку не поделили вакцину и устроили драку. Видео разборок

В подмосковном городе Пушкино разгорелся конфликт и драка в очереди на вакцинацию против COVID-19. Пострадали две женщины, им оказали медицинскую помощь.

Как сообщил "Подъем", инцидент случился в ТЦ "Акварель", где ранее местная больница имени Розанова развернула пункт массовой вакцинации. На место вызвали полицию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации Telegram-канала "Life Shot", мужчина якобы хотел пройти на прививку без очереди и женщины заметили это. Ему помешали, но кто именно начал драку, точно неизвестно.

Одна из пострадавших якобы получила перелом челюсти.

Видео дня

На видео видно, что потасовка развязалась на глазах у множества свидетелей. Некоторые люди, которые видели инцидент, кричали и пытались остановить дерущихся.

Руководство ТЦ подтвердило инцидент и уточнило: драка случилась перед открытием прививочного центра.

"Мы разрабатываем и внедряем дополнительные меры для обеспечения правопорядка в часы работы пункта вакцинации, а также обратились с просьбой к больнице для доработки регламента записи на вакцинацию, максимально исключающего конфликты", – заверило руководство.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский комик, продюсер и музыкант Семен Слепаков в саркастической форме описал жизнь россиян в условиях пандемии коронавируса, в частности появление в России индийского Дельта-штамма. Шутливым стихом он высмеял "антипрививочников", которые продолжают вести привычный образ жизни, не думая о последствиях.