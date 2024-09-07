В подмосковном Одинцово вспыхнул крупный пожар: столб черного дыма виден издалека. Фото и видео

В российском Подмосковье 7 сентября вспыхнул очередной масштабный пожар. Огонь охватил многоуровневую парковку в районе Одинцово – населенного пункта в западном пригороде Москвы: дым от пожара виден за несколько километров.

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Кадры из Одинцово появились в сети. А пропагандистские СМИ РФ заявили о погибших вследствие пожара.

"Крупный пожар в районе Одинцово — там загорелась многоуровневая парковка. Пострадал как минимум 1 человек, на месте работают спасатели и пожарные. Столб дыма видно за несколько километров", – отмечает один из российских провластных каналов-миллионников в Telegram.

Этот же паблик утверждает, что по состоянию на 13:00 по киевскому времени было известно о минимум двух погибших и одном пострадавшем вследствие пожара.

Еще один канал заявляет о двух жертвах и минимум троих пострадавших, один из которых госпитализирован в реанимацию. И заявляет, что в пожаре сгорели не менее 20 автомобилей.

По состоянию на 13:40 пожар якобы был ликвидирован.

Напомним, в ночь на 7 сентября мощный пожар вспыхнул в Воронежской области: там россияне пожаловались на атаку дронов. Позже стало известно о поражении беспилотниками СБУ на территории региона большого склада БК. Также на объекте находилась техника, предназначенная для отправки в Украину.

Пожар на складе продолжается в течение многих часов, все это время слышна также детонация боеприпасов. Жителей окрестных населенных пунктов местные власти вынуждены были начать эвакуировать.

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