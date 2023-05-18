Хорошие россияне всё-таки есть и даже - москвичи. Одна проблема - они сидят в тюрьме или готовятся сесть.

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Сегодня московского оппозиционного активиста и правозащитника Михаила Кригера посадили на семь лет фактически за антивоенную позицию.

Михаил - редкий пример абсолютно последовательного, честного, несгибаемого человека. Он всю свою сознательную жизнь боролся против диктатуры и войны. Например, участвовал во множестве антивоенных акций во время двух Чеченских войн.

Михаил не был в московском гадюшнике министром или телезвездой, олигархом или политконсультантом, ему было не до этого - он не вылезал из ментовско-полицейских участков после задержаний.

Избранные места из последнего слова Михаила Кригера.

"Я считаю эту войну тем редким конфликтом, в котором правда стопроцентно присутствует на одной стороне. И эта сторона украинская.

Стараясь хоть как-то смыть тот братоубийственный позор, которым покрыла себя наша страна, я помогал украинским беженцам, всячески в соцсетях выражал свою искреннюю надежду на Перемогу.

Я был и до сих пор уверен, что если россиянам и суждено встретить свободу, то прийти она может лишь в результате этой самой Перемоги. Точно так же, как она пришла в Японию и Германию именно в результате военного положения.

У Александра Городницкого есть такие слова: "Не всегда для свободы победа нужна, ей нужней иногда пораженье…"

Но вернёмся к моему обвинению.

Итак, меня обвиняют в том, что я публично позволил себе помечтать о путинском повешении. Да, я действительно мечтаю дожить до такого праздника.

Я уверен, что наш диктатор так же заслуживает такой казни, как и иные военные преступники, которых вешали по приговору, например, Нюрнбергского трибунала. Такой же лживый тиран, присвоивший себе ничем не ограниченную власть, с таким же руками по локоть в крови. И эта моя оценка целиком и полностью подтверждается ордером на его арест, выданным МУС в Гааге.

Но, может быть, в этих своих мечтаниях я забыл о милосердии, о "милости к падшим", так сказать? Опять же — нет. Ведь по милости этого мясника (настаиваю — именно по его милости) продолжает литься кровь каждый день.

А поскольку сам он от власти не уйдет, как мы все понимаем, то арест и казнь его — единственный способ остановить то братоубийственное кровопролитие, которое именно он, опять же настаиваю, развязал против самого родственного россиянам народа — народа моей родной и любимой Украины.

Сейчас из-за маниакальных амбиций нашего фюрера в моём родном Днепре мои многочисленные родственники, одноклассники, друзья детства сидят в подвалах в ожидании обстрелов и бомбардировок. За что им всё это? За то, что наш солнцеликий не наигрался в солдатики в детстве? За то, что, по моим наблюдениям, он стал поклонником того самого, настоящего фюрера, и, похоже, следует его примеру?

Таким образом, я настаиваю на справедливости, разумности и, если угодно, целесообразности этой своей "хрустальной мечты".

Или, перефразируя известного холуя по фамилии Володин, скажем так: "Есть Путин — есть реки крови, нет Путина — нет кровопролития".

Я надеюсь, достаточно и доходчиво обосновал свою мечту?

Шановні українці!

Любі мої друзі!

Гірше за все для мене те, що я не можу бути поряд з вами. У лавах ВСУ наприклад.

Тому лише можу побажати вам Перемоги!

Хай щастить вам, браття й сестри!

Слава Україні!".

Свободу Михаилу Кригеру!!!