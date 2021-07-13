В Москве подросток выбросил из окна свою новорожденную сестру

В Москве (Россия) 13-летний подросток выбросил из окна новорожденную сестру. Ребенок страдает аутизмом и умственной отсталостью.

Происшествие случилось в многоэтажке на улице Левобережной, сообщает российское издание РЕН ТВ. Девочка родилась 3 июля.

Брат выбросил девочку из балкона квартиры на седьмом этаже. Новорожденная скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. Мама подняла ее и отнесла домой.

По данному факту в полиции открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), пишут "Известия". Правоохранители предварительно установили, что мама отвлеклась на некоторое время и девочка осталась в комнате с братом. Следователи опросили родителей и очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Запорожье женщина покончила с собой, выпрыгнув из окна. Вскоре также ушла из жизни ее мать. Обе женщины страдали психическими расстройствами.