"Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны" — так отреагировал украинский президент Владимир Зеленский на слова своего российского коллеги Владимира Путина об "одном народе". Путин постоянно обращается к теме национального единства русских и украинцев. Он сделал это и на своей последней прямой линии с россиянами, реагируя на вопрос о том, являются ли украинцы "недружественным народом".

Российский президент с таким утверждением решительно не согласился, более того — вновь сказал, что русские и украинцы это один народ. А ответственность за конфликт между Россией и Украиной возложил, как и следовало ожидать, на украинскую власть, якобы передавшую Украину во "внешнее управление" Запада, пишет Виталий Портников для vot-tak.tv.

Слова Путина вызвали предсказуемо раздраженную реакцию в Киеве — и среди тех, кто отреагировал, оказался и украинский президент. Но полемика на этом не окончилась, так как на слова Зеленского ответила "говорящая голова" российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отыскавшая интервью тогда еще телевизионного комика Владимира Зеленского за апрель 2014 года, в котором будущий украинский президент тоже говорит об одном народе. И Захарова задается вопросом: что же изменилось за семь лет?

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А изменилось то, что телевизионный комик решил заняться политикой и возглавить украинское государство. А президент Украины — какими бы ни были в 2014 году политические взгляды Зеленского, если они у него вообще были и есть — не может отказывать своему народу в праве на существование. Тем более что даже в 2014 году политик Путин и комик Зеленский могли понимать под "одним народом" совершенно разные вещи.

Зеленский — человек советского воспитания, как и большинство его сторонников. Даже сейчас, реагируя на слова Путина, президент Украины старательно пересказывает тезисы из школьного учебника времен СССР — "общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии". А Путин пошел гораздо дальше… назад. Его "учебник" родом из последних десятилетий существования Российской империи. Именно отсюда — один народ, который состоит из великороссов, малороссов и белорусов. Именно отсюда украинцы как "выдумка" Польши и Австро-Венгрии, старавшихся разделить единый русский народ.

И именно поэтому люди с мировоззрением Зеленского, для которых один народ это прежде всего бывший советский народ, оказались в буквальном смысле слова в цивилизационной пустоте между российскими шовинистами и украинскими государственниками. И своей неготовностью признать право украинцев на самостоятельное существование Кремль буквально выталкивает этих бывших советских людей в сторону патриотов.

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