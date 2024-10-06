В Москве горит военное училище: сообщают об атаке беспилотника. Видео

В России 6 октября вспыхнул мощный пожар. Горит Московское высшее общевойсковое командное училище министерства обороны РФ.

Видео дня

Причиной пожара могла послужить атака беспилотника: местные жители рассказывают о взрыве и звуках, похожих на стрельбу. Об этом сообщает российское издание SOTA.

"В Кузьминках — пожар, предположительно, после атаки беспилотника на Московское высшее общевойсковое командное училище. Рядом располагаются стрельбище и автомобильная заправка", – отмечено в сообщении.

На опубликованных кадрах виден столб дыма, поднимающийся над местом, где бушует огонь.

Издание также приводит свидетельства местных жителей. Они рассказывают, что перед возгоранием слышали "громкий хлопок", а также непродолжительную стрельбу. Не исключено, что это была попытка сбить дрон.

Это училище расположено приблизительно в 570 км от границы с Украиной.

Напомним, накануне, 5 октября, стало известно, что дроны атаковали спиртзавод в Воронежской области РФ. После прилетов там вспыхнул мощный пожар.

Также сообщалось, что Белгородскую область посетила "бавовна". Местный губернатор пожаловался на атаку дронов и раненых.