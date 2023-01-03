Загибель орків – для Московії не проблема. Проблема вимальовується лише тоді, коли покійники перетворюються на таких собі ходячих мерців: пробиваючи заслін державної таємниці, вони починають "гуляти" інформаційним полем. Саме так трапилося з "демобілізованою" у Макіївці руснею. Загибель сотень чмобіків приховати не вдалося, і тому чимало російських силовиків намагаються бодай погріти руки на їхній смерті:

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ФСБ та прігожинські медія від душі розповідають, що в усьому винні Шойгу та його генштаб, бо "скільки можна припускатися таких тупих помилок": під одним дахом – і склад боєприпасів, і сотні мобілізованих.

Міноборони Московії переадресовую звинувачення у тупизні прігожинському ставленику Суровікіну.

Той теж не пальцем роблений, і точно знає: Макіївка – провтик керівництва т.зв. "ДНР".

Мені особливо імпонує відповідь місцевих "обдроченців": у всьому винні самі загиблі, оскільки їх вичислили за скупченням сигналів мобільних телефонів.

Коло замкнулося. Адже будь-яка відповідальність фантомна, якщо всі рішення ухвалюються в одному, дуже глибокому бункері. У такій ситуації можуть бути лише крайні, що призначаються у тому ж таки бункері.

І це добре, бо Путін не визнає власних помилок, а значить – не здатен на них вчитися.

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