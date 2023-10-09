В Курской области РФ отбирают земли у фермеров для нужд оккупантов: там строят опорные пункты. Фото

В Курской области страны-агрессора России у местных фермеров отбирают земли в пользу оккупационной армии. Там российские военные строят опорные пункты на черноземах фермеров.

Такая ситуация в Рыльском районе Курской области, в частности в поселке Старая Николаевка на границе с Сумской областью Украины. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщили в Центре национального сопротивления.

Там показали спутников снимки, на которых видно, что на этой территории оккупанты строят своих опорные пункты и заграждения, вероятно опасаясь вторжения на свою территорию.

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После этого земля становится непригодной для дальнейшего использования фермерами. Из-за действий российских военных работники сельского хозяйства, который входят в состав Ассоциации сельских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, вышли на протесты против уничтожения земель.

Фермеры передали фото укреплений захватчиков на собственной земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия РФ расширяет оборонительные укрепления сразу в трех регионах, расположенных у границ с Украиной – в Брянской, Курской и Белгородской областях. Противотанковые заграждения, окопы и фортификации оккупанты там активно возводили в течение лета 2023 года.

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