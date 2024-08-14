В Курской области объявили срочную эвакуацию еще из одного района

В Курской области РФ, где продолжается операция Сил обороны Украины, объявили обязательную эвакуацию из поселка Глушково. Такое решение 14 августа принял региональный оперштаб.

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Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот". Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Прошу всех следовать рекомендациям", – написал он.

Глава Глушковского района Павел Золотарев заявил, что срочная эвакуация проводится из всего района, однако позже исправил пост.

До этого в поселке Глушково действовал режим "добровольного выезда" жителей.

Позже Смирнов сообщил, что региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны создают зону безопасности на территории России с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины). Гражданские россияне, которые остались в Курской области, – под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает.

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