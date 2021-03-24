В Кремле сказали, как чувствует себя Путин после вакцинации

Карина Бондаренко Новости России 12:44, 24.03.2021 Обновлено: 13:17, 24.03.2021

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после первого укола двухфазной российской вакцины от коронавируса.

Об этом 24 марта рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают РИА Новости. Но он не уточнил, какой именно препарат ввели Путину. Это может быть одна из трех российских разработок – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак".

"Соответственно, недельки через три – второй укол. Все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач", – сообщил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент России Владимир Путин во вторник, 23 марта, вакцинировался против COVID-19. Процедура не была публичной.

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