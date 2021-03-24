У Кремлі сказали, як почувається Путін після вакцинації

Президент Росії Володимир Путін почувається добре після першого уколу двофазної російської вакцини від коронавірусу.

Про це 24 березня розповів його прессекретар Дмитро Пєсков, передають РИА Новости. Але він не уточнив, який саме препарат ввели Путіну. Це може бути одна з трьох російських розробок – "Супутник V", "ЕпіВакКорона" або "КовіВак".

"Відповідно, тижнів через три – другий укол. Усі три російські вакцини абсолютно надійні, абсолютно ефективні й абсолютно безпечні. А яку саме вакцину вибрав президент, це знає він і його лікар", – зазначив Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент Росії Володимир Путін у вівторок, 23 березня, вакцинувався проти COVID-19. Процедура не була публічною.