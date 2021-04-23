В Кремле пригласили Германию и Францию на Донбасс для обсуждения перемирия

В России заявили о предложении провести до 27 апреля на Донбассе переговоры по поводу перемирия и реализации Минских договоренностей. На встрече могут присутствовать представители Франции, Германии, Украины, а также "ЛНР" и "ДНР".

Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил в письме, опубликованном в российских СМИ, замглавы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак, передают РИА Новости. Он отметил, что решение конфликта невозможно без прямых договоренностей между Киевом и непризнанными республиками.

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – сказал представитель Кремля.

Козак также заявил о том, что украинская сторона якобы не нацелена на установление мира на Донбассе и уклоняется от диалога. Следующее его заявление противоречило первому: по словам замглавы администрации Путина, Киев ведет диалог с "Л/ДНР" в ТКГ, однако при этом "создает видимость отсутствия контактов".

Напомним, ранее Трехсторонняя контактная группа взяла за основу украинский проект дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, главари "Л/ДНР" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне российского флага, опровергнув этим многочисленные заявления Москвы и Владимира Путина о непричастности РФ к войне на Донбассе.