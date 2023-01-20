В Кремле отреагировали на решения по оружию для Украины на 'Рамштайне' и снова заговорили о целях войны

В Кремле высказались по поводу встречи министров обороны стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн". Там заявили, что военная помощь Запада, в частности, возможные поставки танков якобы никак не повлияют на "продвижение России к достижению своих целей" в войне против Украины.

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Об этом российским пропагандистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также в очередной раз заявил о "растущей вовлеченности" стран-членов НАТО в "конфликт на Украине", а также о том, что Запад "драматически заблуждается" по поводу возможности Украины победить "вторую армию мира" на поле боя.

Так, Песков заявил, что решения, которые будут приняты на встрече в формате "Рамштайн" по поводу дальнейшей военной помощи Украине, в частности, возможное предоставление современных западных танков, якобы "ничего не изменят в плане продвижения российской стороны в достижении своих целей".

"Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить – добавят проблем для Украины, для украинского народа", – заявил Песков.

Он также в очередной раз повторил мантру Кремля о том, что Россия якобы воюет с НАТО.

"Конфликт развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности", – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

По версии государства-агрессора, очевидная для Запада возможность победы Украины в войне является "драматическим заблуждением", о котором западные страны "еще неоднократно пожалеют".

"Мы видим приверженность драматическому заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя. Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть, и в этом не может быть никаких сомнений. Это всё приводит к тому, что конфликт деградирует, провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали", – сказал Песков.

Напомним, 20 января в Германии проходит восьмая встреча в формате "Рамштайн". Открывая ее, глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников быть более решительными в помощи Украине.

Также к участникам встречи по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал предоставить Украине оружие для победы и подчеркнул, что действовать необходимо максимально быстро.